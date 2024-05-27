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コンバースオールスター　ニューエラ　7 3/4 61.5cm
商品番号 T29872561103
商品名

コンバースオールスター　ニューエラ　7 3/4 61.5cm
ブランド名 コンバースオールスター
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

converseallstarxnewera59fiftyベースボールキャップ73/461.5cm数回被った程度で綺麗な方かと思います。画像3枚目で確認して頂きたいのですが、内側なので被れば目立ちませんが白い糸が紛れて織り込まれてます。神経質な方はお控えください。ゆうパケットプラスで発送予定です。専用箱で厚さ7cmまでとなっておりますので少し潰す形になります。型崩れを気にされる様でしたら追加料金を頂きますが宅配便で送らせて頂きますので、ご購入前にコメントお願い致します。newyorknetshonetsChicagobullsnbanfljordanadidasyeezysuperstarstansmithreebokpumaasicsnewbalanceeraoldschoolauthentichalfcabsupremestussydickiesxlargevansnewerabendavislevi'snorthfaceColumbiatimberlandvolcomRalphLaurenPaulSmithdieselTommyHILFIGERaf1
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