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ヒステリックグラマー　キャップ
商品番号 M75824184721
商品名

ヒステリックグラマー　キャップ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 5,796 円
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商品詳細

ヒステリックグラマーキャップフロントとベルトに刺繍を入れたキャップ。プリムが長く、カーブを強くすることでスタイリッシュに仕上げている。背面にバックルが付いており、サイズ調整が可能。綿素材のため、季節を問わず着用できるφ(゜゜)ノ゜⚠️未使用に近いお品です。タグを切ってしまっただけなのでほぼ新品です。中古ご理解いただける方よろしくお願いいたします。細かな事が気になる方ご遠慮ください。
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