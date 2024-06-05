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- 【最高デザイン】シュプリーム クラシックロゴ入 カットアウトデザインTシャツ L
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商品詳細
フォロー割始めました♪フォローして頂いた方限定〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜→1000円引きコメント欄より「購入希望」とお知らせお願いします#古着のわかばやしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●ブランドSUPREME/シュプリーム●商品名Tシャツ 半袖●商品説明・特徴・クラシックロゴ カットアウト・USA製アメリカ製●サイズ表記L●平置採寸 (cm)着丈 約73身幅 約55肩幅 約49袖丈 約24●素材コットン 100%●状態古着目立った傷汚れなく状態良好な美品です●カラーブラック★即購入OK★送料込★値下げコメント歓迎★他にもシュプリームやステューシーなどのストリートブランドからヒステリックグラマーやナイキ・アディダスなど出品しております！90sやレアな商品もありますのでよろしければご覧下さい↓↓#古着のわかばやし308014
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