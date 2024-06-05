アビエイターネイション エストネーション キャップ イエロー 黄色

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AVIATORNATION,アビエーターネーションカリフォルニアのべニス発祥のブランド。ビンテージTのコレクターでもあるPaigemycoskiにより設立。古いビンテージのミシンを使用し、ハンドメイドにて生産し昔のステッチの入れ方等、ビンテージを再現したブランド。デザイナーがサーファーでもあることから70’sのサーフブランドによく使われていたデザインや70’ｓを象徴するピースマーク、スマイルやレインボー等が使われ、ピースフルで遊び心の溢れるデザインが多く作られている。有名セレブを始め、様々なインフルエンサーが愛用し、US版GQでメンズデザイナー賞にも選出さた人気ブランド。エストネーションで購入しましたが、着用回数は少なく、美品です。ダメージ加工やステッチ、鮮やかな配色等、随所にこだわりが見られるオシャレなキャップです。高さ15㎝つば7㎝内周54㎝(アジャスター標準)（素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。）used\u0026素人保管品になります。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。購入前にプロフィール確認\u0026ご不明な点はコメントよろしくお願いします。カラー···イエローRonHermanA.P.C.MACKINTOSHPHILOSOPHYTOMORROWLANDAcneStudiosRonHermancomoliSteavenalanEditionMARNIESTNATIONJEANPAULKNOTTbeamsPaulSmithnanouniverseshipsurbanresearchbeauty\u0026youthjournalstandardunitedarrowsstudiousedificeadametRopeBARNEYSNEWYORK