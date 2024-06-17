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ブルガリ BVLGARI スクエアバックル
商品番号 L31670837423
商品名

ブルガリ BVLGARI スクエアバックル
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

ブランドBVLGARIスクエアバックルレザーシルバーベルト長さベルト幅3cmバックル5cm全体バックル含めて95cm素材···本革＊写真4枚目のベルト最後尾上面が2ミリ程千切れています。他は綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/waveform627017.html
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