ブルガリ BVLGARI スクエアバックル

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商品詳細
ブランドBVLGARIスクエアバックルレザーシルバーベルト長さベルト幅3cmバックル5cm全体バックル含めて95cm素材···本革＊写真4枚目のベルト最後尾上面が2ミリ程千切れています。他は綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/waveform627017.html
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