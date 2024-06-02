Bottega leather ブルゾン　ベージュ

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素材···本革 鹿革サイズ50路面店で購入しました1〜2回ほど使用自宅保管しております左袖に点状の汚れあり使用したお品ですのでご理解の上お買い上げください。どなたか活用していただける方にカラー···ベージュ