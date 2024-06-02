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Bottega leather ブルゾン　ベージュ
商品番号 G53494567361
商品名

Bottega leather ブルゾン　ベージュ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 56,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革　鹿革サイズ50路面店で購入しました1〜2回ほど使用自宅保管しております左袖に点状の汚れあり使用したお品ですのでご理解の上お買い上げください。どなたか活用していただける方にカラー···ベージュ
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