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中村秀甫 曙富士蒔絵 大棗 共箱 茶入 茶器 漆芸 木製漆器 茶道具　なつめ
商品番号 X99608674252
商品名

中村秀甫 曙富士蒔絵 大棗 共箱 茶入 茶器 漆芸 木製漆器 茶道具　なつめ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 10,277 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中村秀甫曙富士蒔絵大棗共箱茶入茶器漆芸木製漆器茶道具　なつめ　輪島塗　サイズは、直径7高さ7センチ程です。未使用品です。加賀蒔絵師の中村秀甫作の貴重なお品です。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi383947.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild749152.html
http://narcologia.ru/goods/navigate36830.html
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