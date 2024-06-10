中村秀甫 曙富士蒔絵 大棗 共箱 茶入 茶器 漆芸 木製漆器 茶道具　なつめ

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商品詳細
中村秀甫曙富士蒔絵大棗共箱茶入茶器漆芸木製漆器茶道具 なつめ 輪島塗 サイズは、直径7高さ7センチ程です。未使用品です。加賀蒔絵師の中村秀甫作の貴重なお品です。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi383947.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild749152.html
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