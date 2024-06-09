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60s〜70s アメリカアンティーク　トレジャークラフト壷　USA製ヴィンテージ
商品番号 H58338459030
商品名

60s〜70s アメリカアンティーク　トレジャークラフト壷　USA製ヴィンテージ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。ヴィンテージのトレジャークラフト社の壺の置物になります。大きめのサイズ感で存在感があります。陶器素材で、トレジャークラフト社としては珍しい壺です。ディスプレイなど色々と使えると思います。高さ約21cm、最大直径約18cmになります。底付近にトレジャークラフトUSAの刻印が入ってます。状態は良好ですが、古いものになりますので神経質な方はお控え下さい。ヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#70s#センチネラ#インディアンジュエリー#ホピ　#壺#ナバホ#ウエスタン#オールデン#チャンピオン#ラルフローレン#ラグビー#スカル#アバクロ#ロカビリー#アディダス#古道具#ミッドセンチュリー#アールデコ#レザー#シャビーシック#ホワイツ#レッドウイング#インダストリアル#チマヨ#カリフォルニア#リーバイス#navajo#pendleton#西海岸#antique#ナバホ#オルテガ#インディアンジュエリー#カチナ　#プエブロ#世田谷ベース#ビンテージ#レッドウイング#ラングラー#501#ペンドルトン#ネイティブ#ガレージ#古着#アリゾナ
http://narcologia.ru/goods/reboot761836.html
http://narcologia.ru/goods/smear188604.html
http://narcologia.ru/goods/organization95562.html
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