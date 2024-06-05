【新品❣️】LA(flip)キャップ　CAP

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商品詳細
素材···コットンカラー···グレー✖️ブラックLAのメッシュcapです★人気のflipLA(逆さLA)❣️サイドにはハンドサイン、後ろにはカルフォルニアベアが入ってます♪♪ファッションアイテムの一つとしていかがでしょうか？▶︎自宅保管◎▶︎ペット、喫煙者居ません◎▶︎男女兼用フリーサイズ★▶︎後ろは調整アジャスターついてます★♪♪▶︎字体がカッコイイです★♪♪▶︎新品未使用品◎欲しい方居ましたら是非★♪♪※こちら在庫無くなり次第終了早い者勝ちとなりますm(__)m#la#fashion#cap#帽子#newera#47#dogers#mlb#nba#nfl#baseball#basketball
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