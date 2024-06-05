グッチ　メンズ　長財布

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商品詳細
カラー···ブラックゴールドのGGマークがワンポイントのグッチシグネチャーレザーの長財布,[サイズ（約）]縦10cm横19cm厚2.5cm,[仕様]札入れ×3小銭入れ×1カード入れ×12,[カラー],本体:ブラック,金具:ゴールド,[素材]シグネチャーレザー何度か使用したので若干使用感は有ります。目立つ傷などはございません。中古品ということを了承された上でお買い上げ下さい。
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