ROARGUNS TRIBAL CHEACK JQ COAT JACKET

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高円寺で古着をメインとしたセレクトショップ運営しているtheejourneyoflife-ジジャーニーオブライフ-です。ご覧頂き、ありがとうございます。m(__)m〔値下げ交渉不可〕お値下げ交渉の対応はお断りしております。ただし、不定期ですが価格の見直しをしていますので、商品が気に入った方はいいね\u0026フォローをして頂けるとよろしいかと思います。まとめ買いは割引します。気軽にコメントください。〔商品説明〕ROARGUNS：02年濱中三朗氏が設立した日本を代表するファッションブランドの１つ。LOVE\u0026PEACEを提唱しクロスガンをアイコンとして使用する。シルク混の手書風トライバル柄チェックをジャガード織で表現したオリジナル生地を使用した総裏のコーチJKT。衿裏のナイロンツイル地の別布使い、Dカンのポイント使いと大人なパンク仕様。socool。size:3(SAMPLE)年代:10年代タグ:ROARGUNS製造国:JAPANマテリアル:本品は中古衣料です。伝えきれない使用感、ダメージがある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。実寸(平置きにて採寸)着丈:73cm肩幅:53cm身幅:57cm袖丈:64cm素人採寸の為若干の誤差ご了承下さい。一期一会のアイテムです。ステキな巡り合わせとなるコト願ってます。また、トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度yasuのプロフィールをご覧下さい。 よろしくお願いいたします。