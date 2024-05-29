Tiffany\u0026Co. ティファニー エレメント 1837 リング 17号

☘️ご閲覧頂きありがとうございます！☘️商品は全てブランドショップ等で鑑定済みのお品物となっております✨#felice全商品一覧#feliceのTiffany商品一覧#feliceのアクセサリー商品#feliceリング商品一覧【管理番号】#HB108【ブランド】Tiffany\u0026Co.ティファニーエレメント1837リング【サイズ】17号※手作業で計測の為多少誤差がございます【素材】SILVER925【色】シルバー【付属品】なし、本体のみ【状態】シルバー特有のくすみが若干ございますが比較的綺麗な状態です⭐︎☘️お値引きの交渉、即購入可能。※出品して間もない商品に関してのお値引きはお断りさせていただく場合がございます。※メルカリルールに乗っ取り交渉中の商品でも購入した方を優先致します。☘️丁寧に検品を行いダメージはお写真に載せておりますが様々な商品を取り扱っておりますのでダメージ等見落とす場合がございますので予めご了承下さいませ



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