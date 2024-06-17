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新品 ナンガ NANGA 47 オーロラキャップ 帽子 カーキ フリーサイズ
商品番号 P39051013325
商品名

新品 ナンガ NANGA 47 オーロラキャップ 帽子 カーキ フリーサイズ
ブランド名 ナンガ
特別価格 税込 1,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明：大人気47とのコラボレーションオーロラキャップが再登場！AURORADOWNJACKETのファブリックで使用している防水透湿性素材AURORA-TEXを使用した47定番のクリーンナップMFモデルをベースとした深めのキャップ。シンプルな6パネルで構成されたクラシカルなデザイン。アイレットもパネルごとに付属しているので通気性も向上しています。クラウンを深めにすることで程よいフィット感とかぶり心地がよく、メンズ・レディースの方でもかぶりやすくなっています。後ろのアジャスターでサイズ調整も可能なので親子兼用でもいいかと思います。裏のスベリ（汗止め）とパイピングにはFORTYSEVENのロゴデザインがアクセントに。防水透湿性素材を使用しているので、アウトドアライフではもちろんのこと軽いアクティビティーでも使いやすく、トーンカラーも落ち着いたカラーでタウンユースとしても使えるキャップです。#その他のNANGAはこちら●国内定価：4,950円(税込)●ブランド名：NANGA×47(ナンガ×フォーティーセブン)●商品名：AURORACAP●カラー：KHAKI(カーキ)#NANGACAP←ナンガキャップ全商品はこちら●サイズ：フリーサイズ(55-61cm)●素材：オーロラテックス●付属品：紙タグ●購入場所：株式会社ナンガ●着用回数：新品未使用ですが、多少のスレやキズなどがある場合もございます。神経質な方は購入をお控え頂きますようお願いします。※コメントのやりとり中でも早いもの勝ちになります。※発送は値段をお安くする為、出来る限りコンパクトに発送致しますのでご了承下さい。ベースボールキャップメンズレディースアウトドアキャンプ防水母の日父の日プレゼント
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