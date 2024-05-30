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Supreme レイメイ ポケット顕微鏡 キーチェーン
商品番号 R86220408492
商品名

Supreme レイメイ ポケット顕微鏡 キーチェーン
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Supreme2023SSWeek11に発売されました、RaymayPocketMicroscopeKeychainです。レイメイ藤井製のLEDとUV懐中電灯を内蔵したキーホルダータイプの倍率20倍の顕微鏡です。　カラー:White私自身がSupreme都内店舗で購入しました。新品・未使用、半タグ付きです。ショップカードをお付けします。緩衝材で保護したした上で、ヤマト運輸の宅急便コンパクト(専用箱使用)で発送します。★お値下げは考えておりません。ご容赦ください。★コメント無し即購入OKです。★他の方とコメントのやりとりをしている最中でも先に購入された方を優先します。シュプリーム
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