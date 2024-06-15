戦闘ブルドッグ　ボアジャケット　フライトジャケット ベージュ　メンズ 冬 z

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厚手でしっかりしてます！未使用に近いにしてありますが新品未使用です。\"表記XL着丈70肩幅50身幅60袖丈65\"カーキもございます！、素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいノーブランドノーヴィンテージです！セット購入大歓迎です。ご希望商品にそれぞれ直接コメントください！サービスもできます！サイズ表記は服についているタグよりも大きい場合小さい場合感覚で実際の表記よりかなり大きいときは タグがたとえMやLでもXLなどと表記する場合もあります！【重要】★★サイズ表記よりも寸法で判断をお願いします注意事項※⑴商品はお使いのPCや携帯電話の環境や画質により、掲載画像の色味が実物と若干異なる場合がございます。⑵商品にあきらかな不備があった場合は返品・返金の方を対応させて頂きますお客様都合によるサイズ違いやイメージと違ったなどの返品・交換は一切お受けできません予めご了承下さい。⑶商品全て新品になります撮影時のたたみじわやいとくずほつれなどまブラック系の服アイロンでのテカりがある場合もあります。ご了承ください！お洒落個性的な服トレーナースウェットロンティーロンTカットソーカラー···ベージュ素材···ボア