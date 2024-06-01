キムタク着 テンダーロイン ディアスキン ジャケット レザー

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テンダーロインのディアスキンジャケットです。キムタク着用のアイテムです。(画像参照)カラーについて、ダークキャメルとライトキャメルの2種類ありこちらはキムタク着用の黄色がかった茶色のライトキャメルの方です。サイズL着丈66身幅54肩幅49袖丈62全体的に使用感あり、袖口やフロントに一部ダメージはありますがまだまだ着用可能です。神経質な方はご遠慮ください。