40s スウィートハートジュエリー 勿忘草 ヴィンテージネックレス

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ご覧いただきありがとうございます安心してお取引が出来る様、進めさせて頂きます。第一次世界大戦、第二次世界大戦時代のSWEETHEARTJEWELRY(PUFFYHEART)スウィートハートジュエリーネックレスです。ハートモチーフに『FORGETMENOT』の意味でもある『勿忘草』と波模様が、描かれています。戦時中にこのようなパフィハートを大切な人に贈られていたとても素敵なチャームです。■素材とサイズ■ペンダントトップはSterling表記あり。男性、女性でも良いサイズかと思います。チェーン付きなのですぐにでもご使用になれます。チェーンはビンテージではなく、おそらく現代のもので925刻印あり。長さ50cmで鎖骨下あたりの長さチャームサイズは、1.7×1.4cm■状態■チェーンは、未使用品になります。ペンダントトップ(チャーム)は、シルバー特有の硫化で黒ずんでおり、当時の歴史・雰囲気を感じられるので、磨いたりはせず、現状お渡しとなります。■発送方法■大切なお品ですので、丁寧に梱包して発送いたします。■安心保証■商品が届きましたら、まずは検品をお願いいたします。万が一破損しているといった場合はご連絡ください。「全額返金」にて安心保障で対応させて頂きます。到着後7日以内でご連絡をお願いいたします。管理No,008132sweetheartスイートハートジュエリーパフィハートネックレスSweetheartjewelryUSN1910s1920s1940s1930s1950s材質...シルバー