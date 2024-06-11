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ローリングストーンズtシャツタイダイ\r\nバンドT　ライブT　バン\r\nタイダイ
商品番号 D24307750729
商品名

ローリングストーンズtシャツタイダイ\r\nバンドT　ライブT　バン\r\nタイダイ
ブランド名 サンドッグ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品詳細●SP古着　ローリングストーンズ　02年　バンドT　ライブT　タイダイ　メンズ、レディース、ユニセックスでと着用していただけます他の人と被らない　あなただけの　Tシャツ　をお探しの方へ●状態多少の使用感はありますが良好な古着です●カラー赤　レッド【素材】コットン（綿）１００％【サイズ】平置き採寸（cm）肩幅５３身幅５４袖長２２着丈６８※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。柄・デザイン...その他カラー...レッド袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/unusable772474.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce421355.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant128682.html

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