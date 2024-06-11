ローリングストーンズtシャツタイダイ\r\nバンドT　ライブT　バン\r\nタイダイ

●商品詳細●SP古着 ローリングストーンズ 02年 バンドT ライブT タイダイ メンズ、レディース、ユニセックスでと着用していただけます他の人と被らない あなただけの Tシャツ をお探しの方へ●状態多少の使用感はありますが良好な古着です●カラー赤 レッド【素材】コットン（綿）１００％【サイズ】平置き採寸（cm）肩幅５３身幅５４袖長２２着丈６８※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。柄・デザイン...その他カラー...レッド袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬



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