LOUIS VUITTON ルイヴィトン ジッピーウォレット

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトンジッピーウォレット品番M69831■サイズ本体：約11×20×3(H×W×D単位cm)ストラップ長さ：約21.5cm(取り外し可)本体重量：約245g■カラーNOIR(ノワール)■素材本体：グレインレザートリミング：レザー■スペックファスナー式開閉/内側：札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×12、オープンポケット×1/外側：スナップポケット×1阪急メンズ館で購入(購入時154,000円)レシート載せてますのでご確認ください。1年ほど使用しましたがかなり綺麗です。
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