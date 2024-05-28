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商品詳細
ELIZABETHIIDG・REGFD1977エリザベス女王2世 在位25周年記念硬貨コインをモチーフにしたベルトです。定価は35000円です。商品全体の長さ約117cmバックルから一番遠い穴までの長さ約104cmベルト幅約3.5cmバックルの直径約4.6cm(素人採寸の為多少の誤差はお許しください)長期保管品の為ベルトにクセがついています。(写真5枚目にアップ)写真で判断して購入してください。現状渡しでお願いします。梱包して発送致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman644956.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless242959.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit200486.html
エリザベス女王2世 ベルト - ベルト
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