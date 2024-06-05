ミンク毛皮の180㎝マフラー

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ミンクの毛皮マフラーです。ブラウンと緑のグラデーションがとても綺麗です。ファーの量もボリュームあります。長さも充分にあるので、使い方が他社多様です。使用する機会が2回程度しかなく、コレクション整理の為、出品しています。大切にしていましたが、自宅保管による経年劣化はご了承ぐさい