ミンク毛皮の180㎝マフラー

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商品詳細
ミンクの毛皮マフラーです。ブラウンと緑のグラデーションがとても綺麗です。ファーの量もボリュームあります。長さも充分にあるので、使い方が他社多様です。使用する機会が2回程度しかなく、コレクション整理の為、出品しています。大切にしていましたが、自宅保管による経年劣化はご了承ぐさい
http://narcologia.ru/goods/reboot278036.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical625601.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy624653.html
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上品な華やかさ 日本製 SAGA ミンク ファーマフラー (MF2801)
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