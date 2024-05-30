MONTBLANC IDカードビューポケット付き 二つ折り財布 黒

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MONTBLANCモンブランのビューポケット付き二つ折り財布(札入れ)です。現代の毎日の生活にスマートに寄り添う、機能的なウォレットです。サフィアーノプリントの高級レザーを使用し、IDカードなどの主要な持ち物を簡単に確認できるビューポケットを装備しています。コインケース無しのため、スッキリしたデザインです。【実寸(約)】素人計測(cm)縦9.3×横11.5×1.5【素 材】牛革/サフィアーノレザー【カラー】ブラック【仕 様】・オープン式開閉・札入れ×2・カードスロット×10・オープンポケット×1【付属品】専用箱、保管袋、サービスガイド 【状 態】使用感はあるものの、まだまだこれか らも永くご愛用いただけます。【参考価格】約60,000円 ご活用いただけましたら、幸いです(^^)☆ブランド小物はこちら →#yuka♢ブランド小物＊Re:sellerとして、全て本物の商品をお取扱い しております。＊正規品のみのブランド買取りを営む知人より 購入いたしました。＊真贋鑑定済みですので、ご安心ください。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革#モンブラン#札入れ#メンズ財布#コインケースなし#yuka♢ブランド小物#yuka♢P30999978