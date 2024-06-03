vivian ヴィヴィアンウエストウッド　　ベルト

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カラー···ブラック4〜5年くらい前の物になります（正確に覚えてないです。すみません。）箱などは捨ててしまいベルトのみになります！！使用回数は２回ほどで、ほぼ使用感はないです。あんまり自分に合わなくて使用する機会が無く、似合う方にカッコよく、可愛く使いこなして欲しいと思い出品しました！公式サイトから買ってますので証明書などはないですが、正規品です！！返品クレーム受け付けてません！！お気軽にお声掛けください！お値引きも受け付けてます♪良いねで値下げ待ちよりお声かけてくれた方が早いです♪#ヴィヴィアンウエストウッド#vivian#ベルト