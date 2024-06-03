SUPREME UNVERSITY S/S TOP TEE サイズXL

SUPREMETEEサイズXL着用機会無くなった為出品しますサイズ希少なXLでざっくり着れるかと思いますシュプの他のTシャツと比べるとかなり分厚い生地感でしっかりしてますまた全面にさまざまなロゴがすべて刺繍で施されているのでかなり贅沢な仕様になってるかと思います古着となりますのでもろもろご了承くださいカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック··クルーネック季節感···夏、秋、冬



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