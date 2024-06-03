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SUPREME UNVERSITY S/S TOP TEE サイズXL
商品番号 F67619476948
商品名

SUPREME UNVERSITY S/S TOP TEE サイズXL
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPREMETEEサイズXL着用機会無くなった為出品しますサイズ希少なXLでざっくり着れるかと思いますシュプの他のTシャツと比べるとかなり分厚い生地感でしっかりしてますまた全面にさまざまなロゴがすべて刺繍で施されているのでかなり贅沢な仕様になってるかと思います古着となりますのでもろもろご了承くださいカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック··クルーネック季節感···夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/displease346531.html
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