格安ꕥ ベルルッティ エベネ ダブルスタンプ カリグラフィー 長財布 メンズ

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この度は商品をご覧頂きありがとうございます♪✨ハイブランドを中心に洋服やバッグ小物を出品しております♡➸➸#Mahaloの部屋………………✰⋆。:゜・*☽:゜……………✰⋆。:゜・*☽:゜✨商品詳細✿ブランドBerlutiParis※シリアルナンバー有り✿アイテムエベネ ロングウォレット 長財布ダブルスタンプ カリグラフィー ホールマークイタリア製✿カラーブラウン系✿素材ヴェネチアカーフレザー 本革✿サイズタテ約10cmヨコ約18.5cmマチ約1.5cm※あくまで素人採寸。多少の誤差はご了承ください。✿仕様カードポケット×13フリーポケット×5札入れ×1ジップ付きコインパース×1 ✿付属品無し✨購入元JBA(ジャパンブランドオークション)※古物商許可証が必要な鑑定士による真贋済ブランドオークションです。✨状態全体的に使用感はございますが大きなダメージもなく、まだまだお使いいただけます^_^※写真で状態はご確認ください。ご不明点はご遠慮なくご質問ください—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-✄———⚠️注意事項⚠️・平置き実寸。着画はお断りいたします。・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。・本文記載の無い小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。・リサイクル資材、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。・仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。・ご購入前に良ければプロフィールの確認をよろしくお願いします^_^—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-✄———管理番号:J1200