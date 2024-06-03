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格安ꕥ ベルルッティ エベネ ダブルスタンプ カリグラフィー 長財布 メンズ
商品番号 X43677144005
商品名

格安ꕥ ベルルッティ エベネ ダブルスタンプ カリグラフィー 長財布 メンズ
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は商品をご覧頂きありがとうございます♪✨ハイブランドを中心に洋服やバッグ小物を出品しております♡➸➸#Mahaloの部屋………………✰⋆。:゜・*☽:゜……………✰⋆。:゜・*☽:゜✨商品詳細✿ブランドBerlutiParis※シリアルナンバー有り✿アイテムエベネ　ロングウォレット　長財布ダブルスタンプ　カリグラフィー　ホールマークイタリア製✿カラーブラウン系✿素材ヴェネチアカーフレザー　本革✿サイズタテ約10cmヨコ約18.5cmマチ約1.5cm※あくまで素人採寸。多少の誤差はご了承ください。✿仕様カードポケット×13フリーポケット×5札入れ×1ジップ付きコインパース×1　　　　　　　　　　✿付属品無し✨購入元JBA(ジャパンブランドオークション)※古物商許可証が必要な鑑定士による真贋済ブランドオークションです。✨状態全体的に使用感はございますが大きなダメージもなく、まだまだお使いいただけます^_^※写真で状態はご確認ください。ご不明点はご遠慮なくご質問ください—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-✄———⚠️注意事項⚠️・平置き実寸。着画はお断りいたします。・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。・本文記載の無い小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。・リサイクル資材、簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。・仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。・ご購入前に良ければプロフィールの確認をよろしくお願いします^_^—-✄———-✄———-✄—-—-✄———-✄———管理番号:J1200
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