stussy 2020ss メッシュキャップ　トラッカーキャップ　イエロー

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stussyの20ssに発売された、メッシュキャップ(トラッカーキャップ)です。フロントパネル、ツバ、天ボタンはイエロー、他のパネルとスナップバックはホワイトで構成された、クリーンさのある好配色の2トーンキャップになっています。メッシュキャップ、この時期の頼りになるアイテムです。配色も良く、コーディネートにも使いやすいかと。そしてフロントのロゴの刺繍のデザインが非常にカッコいいです。言うことなしです！目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。内側汗止め部分に少し汗染みが見られます。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(スナップバックで調整可能です)被りは普通〜やや深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremethenorthfaceスタイリスト私物Paletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアキャップ