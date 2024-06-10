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ネクタイ2セット︎⸜❤︎⸝‍
商品番号 G43033643320
商品名

ネクタイ2セット︎⸜❤︎⸝‍
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアクセサリー
特別価格 税込 1,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

左VivienneWestwoodACCESSORIESストライプ柄ベージュナチュラルなカラーで普段使いし易い右GIORGIOARMANIブラック×ペイズリー柄個性的で小洒落た感じに☪︎*。꙳100%シルクイタリア製◾︎商品状態◾︎大切に使っていたので状態は綺麗な方だと思います自宅保管の為、ご理解の程宜しくお願い致します(*ᴗᴗ)◾︎その他◾︎✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼フォロー割引特典あり☺︎‬꒡̈⃝詳細はプロフィールをご覧下さいꕤ︎︎✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼なにかご不明点などありましたら、お気軽にコメント下さい\\(˶˙˙˶)/♡ヴィンテージお好きな方にも◎
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