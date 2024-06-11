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RATS EMBROIDERY CAP WAY OF LIFE BEIGE
商品番号 H56312420021
商品名

RATS EMBROIDERY CAP WAY OF LIFE BEIGE
ブランド名 ラッツ
特別価格 税込 9,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木村拓哉さんがインスタで私物着用されていたラッツのキャップになります！カラーはベージュです！状態は新品未着用品です！すでに全国完売している商品の為入手困難かと思います！お探しの方この機会にいかがでしょうか？キムタクラブイヤーアートCHALLENGERチャレンジャーphazertokyoNEIGHBORHOODネイバーフッドBOUNTYHUNTERバウンティーハンター他にも木村拓哉さんや長瀬智也さんが着用されていた商品を多数出品してますのでぜひご覧ください！
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