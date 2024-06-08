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70's Champion バータグ　霜降り染込みプリントT
商品番号 H48332407185
商品名

70's Champion バータグ　霜降り染込みプリントT
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

70'sChampionバータグ　霜降り染込みプリントT表記サイズ…なし実寸サイズ…着丈約58cm×身幅約44cm×肩幅約45cm状態…目立ったダメージはありませんが、首元に多少の汚れはあります。タグが欠損していますがChampionのバータグで間違いないです。
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