70's Champion バータグ　霜降り染込みプリントT

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商品詳細
70'sChampionバータグ 霜降り染込みプリントT表記サイズ…なし実寸サイズ…着丈約58cm×身幅約44cm×肩幅約45cm状態…目立ったダメージはありませんが、首元に多少の汚れはあります。タグが欠損していますがChampionのバータグで間違いないです。
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