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《 ポールスミス 》 高級 シルク ネクタイ パープル ブルー ホワイト ドット
商品番号 P42609469140
商品名

《 ポールスミス 》 高級 シルク ネクタイ パープル ブルー ホワイト ドット
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)✨紫青白を用いたドット柄のステキなネクタイです。✨適度なハリと厚みのある生地です。⭐商品内容♦️ブランド・・ポールスミスコレクション/PaulSmithCOLLECTIONS♦️大剣幅・・・約8.5cm♦️全長・・・・約153cm♦️素材・・・・シルク100%♦️デザイン・・ドット柄♦️商品状態・・小剣通しの片側にほつれあり(6枚目写真)♦️新品参考価格¥17,280購入元・ブランドリユースショップ・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋　古物市場　ストア商品　鑑定済み商品です。コメント無し即購入、大歓迎です❗️らくらくメルカリ便にて発送いたします。・追跡機能有り・匿名配送・送料無料他にも出品しています。ぜひご覧ください！#ネクタイ一覧YUI※お気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします(^-^)卒業式　入学式　卒園式　入園式　式典　謝恩会　面接　お受験　フォーマル　ビジネス　パーティーカラフル　マルチカラー···パープル柄・デザイン···ドット060623052
http://narcologia.ru/goods/Sydney468649.html
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