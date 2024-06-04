《 ポールスミス 》 高級 シルク ネクタイ パープル ブルー ホワイト ドット

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ご覧いただき、ありがとうございます(^-^)✨紫青白を用いたドット柄のステキなネクタイです。✨適度なハリと厚みのある生地です。⭐商品内容♦️ブランド・・ポールスミスコレクション/PaulSmithCOLLECTIONS♦️大剣幅・・・約8.5cm♦️全長・・・・約153cm♦️素材・・・・シルク100%♦️デザイン・・ドット柄♦️商品状態・・小剣通しの片側にほつれあり(6枚目写真)♦️新品参考価格¥17,280購入元・ブランドリユースショップ・日本流通自主管理協会加盟店(AACD)・質屋 古物市場 ストア商品 鑑定済み商品です。コメント無し即購入、大歓迎です❗️らくらくメルカリ便にて発送いたします。・追跡機能有り・匿名配送・送料無料他にも出品しています。ぜひご覧ください！#ネクタイ一覧YUI※お気軽にご質問ください。よろしくお願いいたします(^-^)卒業式 入学式 卒園式 入園式 式典 謝恩会 面接 お受験 フォーマル ビジネス パーティーカラフル マルチカラー···パープル柄・デザイン···ドット060623052