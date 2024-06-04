【UNITED TOKYO】 チェンジハウンドトゥースストール

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商品詳細
購入後一度も使用していない、新品未使用品になります。クリーニングにもだしていたので状態はかなりいいです。ウール100なので首もとがチクチクすることもないと思います。寒波が続いておりますので外出の際には役立つアイテムです。※お値下げはご遠慮下さい。-定価-¥14300-素材-ウール100%-サイズ-幅:69cm全長:216cm#stein#juha#yoke#soe#shareef#dairiku#dulcamara#soumo#thee#doublet#batoner#jieda#ladmusician#markaware#henderscheme#no#wonderland#wewill#hidaka#needles#interim#mfpen#eytys#kanemasa#saby#yashiki#aton#uru#auralee#studionicholson
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