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HUMAN MADE ベルト
商品番号 M69504299398
商品名

HUMAN MADE ベルト
ブランド名 ヒューマンメード
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUMANMADEのブルドッグレザーベルトMサイズオンラインショップにて購入致しました。数回使用しておりますのでベルト部分に多少スレがございます。写真五枚目をご参照ください。プチプチなどで丁寧に梱包した後メルカリ便にて発送させて頂きます。その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントよりお申し付けくださいm(__)mヒューマンメイド
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