HUMAN MADE ベルト

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商品詳細
HUMANMADEのブルドッグレザーベルトMサイズオンラインショップにて購入致しました。数回使用しておりますのでベルト部分に多少スレがございます。写真五枚目をご参照ください。プチプチなどで丁寧に梱包した後メルカリ便にて発送させて頂きます。その他ご質問等ございましたらお気軽にコメントよりお申し付けくださいm(__)mヒューマンメイド
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