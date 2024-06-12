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coach コーチ　首輪　スモール ペット シグネチャー キャンバス　カーキ
商品番号 T48488255573
商品名

coach コーチ　首輪　スモール ペット シグネチャー キャンバス　カーキ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品になります。カラー:シルバー/カーキ/サドルサイズと仕様シグネチャーコーテッドキャンバス、スムースレザーバックル開閉幅1.5cmスモール犬の首周り：24cm～29cmコーチ特製ギフトボックス入りStyleNo.CH144カラー···ブラウン
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