coach コーチ　首輪　スモール ペット シグネチャー キャンバス　カーキ

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商品詳細
新品未使用品になります。カラー:シルバー/カーキ/サドルサイズと仕様シグネチャーコーテッドキャンバス、スムースレザーバックル開閉幅1.5cmスモール犬の首周り：24cm～29cmコーチ特製ギフトボックス入りStyleNo.CH144カラー···ブラウン
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