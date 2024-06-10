HERMES　ベルト金具　バックルゴールド

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HERMESベルト金具 バックルゴールドになります箱はありません⚪︎サイズ（cm）縦 2.5横 3.5ベルト幅 2素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りしております。目立った傷なしカラー···ゴールド