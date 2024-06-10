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HERMES　ベルト金具　バックルゴールド
商品番号 X43257081342
商品名

HERMES　ベルト金具　バックルゴールド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESベルト金具　バックルゴールドになります箱はありません⚪︎サイズ（cm）縦　2.5横　3.5ベルト幅　2素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りしております。目立った傷なしカラー···ゴールド
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