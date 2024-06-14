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美品　サンローラン　レオパード　カードケース
商品番号 W26482252353
商品名

美品　サンローラン　レオパード　カードケース
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 8,041 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローランのアイコンニックデザインの一つレオパード柄のカードケースカードスロット…片面3枚ずつ、中央１つ正面にブランドロゴ
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