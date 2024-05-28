ラガシャアクセサリー　財布

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商品詳細
ブランド：ラガシャ アクセサリー LagashaAccessory商品：お財布 スキミング防止機能ありお色味：黒 xブルー素材：牛革 xナイロンサイズ：11cmx9cmカードスロット 6つコイン入れ 1つスキミング防止機能付きのお財布です。数年前に機内で購入し1度しか使用していないため美品です。箱と一緒にご送付するため定価でお願いいたします。素材···ナイロンカラー···ブラック柄・デザイン···無地
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