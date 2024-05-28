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ラガシャアクセサリー　財布
商品番号 C78169569988
商品名

ラガシャアクセサリー　財布
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 2,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：ラガシャ　アクセサリー　LagashaAccessory商品：お財布　　　スキミング防止機能ありお色味：黒　xブルー素材：牛革　xナイロンサイズ：11cmx9cmカードスロット　6つコイン入れ　1つスキミング防止機能付きのお財布です。数年前に機内で購入し1度しか使用していないため美品です。箱と一緒にご送付するため定価でお願いいたします。素材···ナイロンカラー···ブラック柄・デザイン···無地
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