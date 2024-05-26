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dunhil ダンヒル 両面 リバーシブル ベルト 回転バックル レザー
商品番号 X38571664926
商品名

dunhil ダンヒル 両面 リバーシブル ベルト 回転バックル レザー
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhilダンヒル高級ベルト回転.ストリンガシステムダンヒルの両面回転バックルベルトおよそ35000円でヨーロッパで購入しました。日本では50000円近いと思います。シャーシカーボン調ブラックとダークブラウン調でかなり渋いです。サイズは写真をご確認下さい。あまり使用していません。簡易梱包発送致します。素材...本革ジャブスアルキヴィオラルディーニタリアトーレLBMチルコロマルタンマルジェラgtaユニクロセオリーポロシャツラルフビームスTシャツシャツルイジボレリバルバインコテックスギローバーバルバマーロブルネロクチネリロロピアーナインコテックスムーレーボリオリフィナモレドルモアザノーネジョンスメドレーイザイアザジジクルチアーニ
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