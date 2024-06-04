

R.LALIQUE ルネ・ラリック Renard 狐 レナール トパーズガラス - ガラス



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R.LALIQUE ルネ・ラリック 印章 彫像 置物「Renard」狐 レナール スモーク トパーズガラス アンティーク 1926年 | 【西洋美術専門店】Gallery Elbe ギャラリーエルベ powered by BASE



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ルネ・ラリックにより1926年にデザインされた狐をあしらった彫像「Renard」の出品でございます。グレー色のトパーズガラスが用いられており、ラリックの作品群の中でも色ガラスを用いて制作された作品はその製作数が少ないことから、オパルセントガラスや無色透明のものと比べても非常に希少です。土台の側面には筆記体による「R.LALIQUE」のサインがございます。ルネ・ラリックの数ある作品の中でも滅多に出回らないお品です。もちろん再入荷予定もございませんので、売り切れにはご注意ください。【サイズ】幅：約4.8m高さ：約4.2cm【状態】全体的に良好。割れや欠けはございません。大変古いお品のため、少々の小傷等はご容赦ください。お支払い確認後、基本的には48時間以内には発送いたします。何卒よろしくお願い致します。