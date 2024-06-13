1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング

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商品詳細
ビンテージ スクールリング クラスリング1970年 SAINTPETERSCHOOL材質:シルバー925(sterlingの刻印有り）ストーン:ブルー（小傷有り）サイズ:13号（内周約53.4mm）※サイズについては最後の写真を参照青い石が付けられています。石に目立たないですが、小傷があります。シルバーは年代相応に黒く経年変化しており、雰囲気があります。アメリカのアンティーク、ビンテージのアクセサリーを扱うディーラーさんから、スクールリングをまとめて売ってもらいました。ボリュームあるので、男性がピンキーリングにしても可愛くならずに良いかと思います。
http://narcologia.ru/goods/stair735900.html
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