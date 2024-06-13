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1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング
商品番号 X11851449311
商品名

1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ　スクールリング　クラスリング1970年　SAINTPETERSCHOOL材質:シルバー925(sterlingの刻印有り）ストーン:ブルー（小傷有り）サイズ:13号（内周約53.4mm）※サイズについては最後の写真を参照青い石が付けられています。石に目立たないですが、小傷があります。シルバーは年代相応に黒く経年変化しており、雰囲気があります。アメリカのアンティーク、ビンテージのアクセサリーを扱うディーラーさんから、スクールリングをまとめて売ってもらいました。ボリュームあるので、男性がピンキーリングにしても可愛くならずに良いかと思います。
http://narcologia.ru/goods/stair735900.html
http://narcologia.ru/goods/navigate369330.html
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1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング
1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング - リング

1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング
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