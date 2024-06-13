ビンテージ スクールリング クラスリング1970年 SAINTPETERSCHOOL材質:シルバー925(sterlingの刻印有り）ストーン:ブルー（小傷有り）サイズ:13号（内周約53.4mm）※サイズについては最後の写真を参照青い石が付けられています。石に目立たないですが、小傷があります。シルバーは年代相応に黒く経年変化しており、雰囲気があります。アメリカのアンティーク、ビンテージのアクセサリーを扱うディーラーさんから、スクールリングをまとめて売ってもらいました。ボリュームあるので、男性がピンキーリングにしても可愛くならずに良いかと思います。



1970年 ビンテージ クラスリング カレッジリング - リング



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カレッジリング 1977年 1970’s ヴィンテージ Vintage クラスリング 22-23号 クラシックスタイル



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