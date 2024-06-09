I-4ニューエラ ブラック×スター×Artカモフラ柄Cap

I-4ニューエラブラック×スター×Artカモフラ柄Cap★レアなニューエラも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage【重要事項】出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンで発送しますので、購入前にメッセージお願い致します。NewEraの、ブラック××ピンクスターの中にArtカモ、バックにもスター刺繍のCap。ブラック×ピンクがベストマッチ。スター刺繍だけでもデザイン的ですが、フロントのスターの中にArtカモフラ柄というレアCap‼︎バイザー裏のピンクや、要所のホワイトが効果的。状態は、表面、内側の縁にも使用感はありますが、普通に被れます。サイズは71/4=57.7cm。#ref2020vintage#newera#ニューエラ#cap#キャップ#スター#art#カモフラ#レア



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