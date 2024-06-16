2015年11月発売、日本定価23,760円ナイキのフライニットマックスの29cmになります。ランニングシューズとしてとても使いやすいです。メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング商品の状態エア抜けはありません。全体的に商品の状態が悪いです。特に靴の裏の劣化とすり減り、つま先の布のほつれ、インソールの劣化が激しいです。箱はございません。お値下げや質問はお気軽にコメントください。・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。以上の事を、ご了解いただける方のみ購入をお待ちしております！



フライニットマックス エアマックス 29cm ブラック ブルー



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