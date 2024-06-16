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フライニットマックス エアマックス　29cm ブラック　ブルー
商品番号 U97761511676
商品名

フライニットマックス エアマックス　29cm ブラック　ブルー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年11月発売、日本定価23,760円ナイキのフライニットマックスの29cmになります。ランニングシューズとしてとても使いやすいです。メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング商品の状態エア抜けはありません。全体的に商品の状態が悪いです。特に靴の裏の劣化とすり減り、つま先の布のほつれ、インソールの劣化が激しいです。箱はございません。お値下げや質問はお気軽にコメントください。・ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。以上の事を、ご了解いただける方のみ購入をお待ちしております！
http://narcologia.ru/goods/waveform776017.html
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