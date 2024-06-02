美品 BrooksBrothers MOON ハンティングキルティングジャケット

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ご覧いただきありがとうございます。2010年代BrooksBrothersMOONTWEEDHUNTINGQUILTEDJACKETMEDIUMGRAYブルックスブラザーズMOONツイードハンティングキルティングジャケットミディアムグレーMサイズ（日本サイズL〜XL）肩幅約48cm身幅約62cm着丈約82cm袖丈約65cm8万円程とても綺麗な状態です。コーデュロイのアタリや中綿の出、毛玉ありません。虫喰いもありません。当時、定番だったラベンハムモチーフのキルティングジャケット。・総裏地、高い保温性・袖口と襟には黒色の細畝コーデュロイ生地を配置襟は芯が入っているのでしっかり立ちます・合わせやすいミディアムグレー温かみのあるMOONツイード・サイドベンツ、ボタン留め仕様モノトーンで纏まった定番の1着。スーツ、ジャケットの上、トップスに1枚でも。これからの季節に。宜しくお願いします。イギリスの有名生地、180年の伝統と歴史ある\"MOON\"。MOON社の生地作りは、染色、紡績、仕上げまでの工程が一つの敷地内で一貫して行われている特別なものです。現在は工場生産でありながら、ツイードが家庭でおられるホームスパンだった頃を蘇らせるような、伝統的なツイードは世界中の人から愛されてます。#SSZ#ビックポロ#ビームス#ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#シップス#アプレッセ#ビームスエフ#ニート#ロンハーマン#ポロラルフローレン#ブルックスブラザーズ#rrl#ジャーナルスタンダード#スタンダードジャーナル#エディフィス#レショップ#ナノユニバース#ジェイプレス#ユナイテッドアローズ#ヤエカ#エンジニアードガーメンツ#オアスロウ#レミレリーフ#1ldk#エヌハリウッド#シオタ#マーガレットハウエル#オーラリー#アンユーズド#コモリ#グラフペーパー