グッチ　ライオンヘッド　リング　指輪

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GUCCIたくさん出品しています❤️#いちごのGUCCI1515◎ブランド名GUCCIグッチ◎商品名ライオンヘッド ゴールドリングリング指輪ライオン ヘッド 獅子ブラック クリスタル 石ゴールド 金◎カラーゴールド◎商品の状態写真1ライオンの鼻部分メッキ剥がれがございます。写真4リング外側にメッキ剥がれがございます。写真5.6石に、ごくわずかな欠けがあります。（かなり厳し目に見ないと分かりません。）写真9リング内側に腐食がございます。上記の状態ございますが、着用時に大きく目立つ傷や汚れはございませんのでまだまだ使っていただけます^^気にされない方にはかなりお得です！※画像にてご確認の上、ご検討くださいませ。◎サイズサイズ表記部分が腐食で確認できません14〜15号（日本基準のリングゲージ）写真10外径横 約2.2cm、縦 約3.3cm内径1.7cm素人採寸にご理解をお願いします。◎付属品本体、箱、保存袋、ケアカード（冊子）◎管理番号0826730A※写真で商品の状態を確認していただき、中古品にご理解の上、購入の検討をお願いします。※鑑定済みの正規品を取り扱う中古市場より購入させていただきました。※画像ではお伝えしきれない小さな使用感や小傷などがある時がございます。気になる箇所がございましたら、コメントにてお伝えいただけるとありがたいです。