vans peanuts old skool コラボスニーカー 26cm

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VANS×SNOOPYバンズスヌーピーオールドスクールコラボスニーカーpeanutsピーナッツ現在では入手困難となっているピーナッツコラボの限定スニーカー。モノトーンで描かれたシックなスヌーピー、そして、PEANUTS＆VANSのＷネームグラフィックがプリントされたエクスクルーシブなインソールも見逃せない！オールドスクールのベースにスヌーピー総柄がデザインされたとっても可愛いアイテムです。お好きな方やお探しの方は是非、ご検討下さい。ブランドVANSサイズ26cmカラーブラック×ホワイト状態目立ったダメージはございません。■その他なるべく実物に近づけるように撮影しておりますが、ご使用のPCやスマホの画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。よろしくお願い致します。