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Paul Smith ポールスミス 長財布 コードバン ブラック ベージュ
商品番号 V82180791771
商品名

Paul Smith ポールスミス 長財布 コードバン ブラック ベージュ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。PaulSmithポールスミスのコードバン長財布、表はブラックで内側はベージュにヴィンテージマルチストライプがアクセントに施されたおしゃれなデザインです。ブランドオークションで購入したものです。外側は細かい傷はありますが目立った傷汚れはありません。内側は小さなシミがありますがあまり使用感はなく小銭入れ、他ポケットの汚れは殆どなく、まだまだご使用頂ける商品です。カラー：　ブラック　ベージュサイズ：縦約9.5センチ　横約19センチ　厚み約1.5センチ素材：レザー　コードバン札入れx２　カードポケットx１０　ファスナー開閉式小銭入れフリーポケットx４画像をご確認いただき気になられる点はコメントをいただければと思います。その他、コメントお気軽にどうぞあくまでも中古ですので中古品にご理解がない方、細かい所が気になられる方はご購入をご遠慮ください。商品が気になられましたら宜しくご検討お願い致します。
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