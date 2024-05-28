Paul Smith ポールスミス 長財布 コードバン ブラック ベージュ

ご覧頂きありがとうございます。PaulSmithポールスミスのコードバン長財布、表はブラックで内側はベージュにヴィンテージマルチストライプがアクセントに施されたおしゃれなデザインです。ブランドオークションで購入したものです。外側は細かい傷はありますが目立った傷汚れはありません。内側は小さなシミがありますがあまり使用感はなく小銭入れ、他ポケットの汚れは殆どなく、まだまだご使用頂ける商品です。カラー： ブラック ベージュサイズ：縦約9.5センチ 横約19センチ 厚み約1.5センチ素材：レザー コードバン札入れx２ カードポケットx１０ ファスナー開閉式小銭入れフリーポケットx４画像をご確認いただき気になられる点はコメントをいただければと思います。その他、コメントお気軽にどうぞあくまでも中古ですので中古品にご理解がない方、細かい所が気になられる方はご購入をご遠慮ください。商品が気になられましたら宜しくご検討お願い致します。



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