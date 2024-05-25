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アンダーカバー UNDERCOVERISM スタッズブレス　レア
商品番号 L38191500194
商品名

アンダーカバー UNDERCOVERISM スタッズブレス　レア
ブランド名 アンダーカバーイズム
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンダーカバーのスタッズブレスです。サイズフリーです。今となってはレア物でスタッズの裏等に錆がありますが￼まだまだ使えます。写真で状態を確認頂き、ご納得頂ける方のみ購入下さい。
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