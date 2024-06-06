[ランバンオンブルー] 財布 グラン ラウンドファスナー 553605

表地:レザー留め具の種類:ファスナータテ10cmxヨコ19.5cmxマチ2cm札入れ:あり小銭入れ:ありカードポケット:ありランバンオンブルーの意匠であるグログランテープがポイントのランバンオンブルーのラウンドファスナータイプのメンズ長財布。カード段は全12段。2層タイプのファスナー小銭入れが付いています。本体にはシックかつ大胆なトーンカラーの刷毛ムラガラス革にエンボス加工を施したオリジナルの素材を使用しています。切替部分のグログランテープを挟み込んだデザインが特徴的です。グログランテープや、内装の革は黒に統一し、ランバンオンブルーらしいスタイリッシュな配色に仕上げました。



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