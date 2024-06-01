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【最高カラー】カーハートWIP パッチロゴ付　コーデュロイシャツジャケット　L
商品番号 C22695226766
商品名

【最高カラー】カーハートWIP パッチロゴ付　コーデュロイシャツジャケット　L
ブランド名 カーハートダブリューアイピー
特別価格 税込 9,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割始めました♪フォローして頂いた方限定〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜→1000円引きコメント欄より「購入希望」とお知らせお願いします#古着のわかばやしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●ブランドCARHARTTWIPカーハートダブルアイピー●商品名中綿入コーデュロイシャツジャケット●商品説明・特徴・ワンポイントロゴ　パッチロゴ・太畝コーデュロイ●サイズ表記L●平置採寸　(cm)着丈　約76身幅　約63肩幅　約54袖丈　約66●素材コットン　100%裏地キルティング●状態古着多少の使用感ありますが目立った傷汚れありません●カラーダークグリーン　深緑★即購入OK★送料込★値下げコメント歓迎★他にもシュプリームやステューシーなどのストリートブランドからヒステリックグラマーやナイキ・アディダスなど出品しております！90sやレアな商品もありますのでよろしければご覧下さい↓↓#古着のわかばやし309051
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