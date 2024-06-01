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ヴィトン　モノグラム　アンプラント　ラウンドファスナー長財布　ジャンク品
商品番号 U83621801768
商品名

ヴィトン　モノグラム　アンプラント　ラウンドファスナー長財布　ジャンク品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新しい財布を購入したので、今まで使っていたものを販売します。ファスナーの角布地に1箇所4センチほど破れが確認できます。まだまだ使えますが、かなり使用感はあるので、ジャンク品とさせていただきます。カラー···ブラック
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