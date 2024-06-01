ヴィトン　モノグラム　アンプラント　ラウンドファスナー長財布　ジャンク品

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新しい財布を購入したので、今まで使っていたものを販売します。ファスナーの角布地に1箇所4センチほど破れが確認できます。まだまだ使えますが、かなり使用感はあるので、ジャンク品とさせていただきます。カラー···ブラック