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一番くじ 銀魂 Wチャンス賞 フィギュア 金時 \u0026 銀時
商品番号 I68079862457
商品名

一番くじ 銀魂 Wチャンス賞 フィギュア 金時 \u0026 銀時
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能です。坂田銀時銀さん坂田金時フィギュア未開封品ですが、箱に傷があります。完品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。画像に売っているものがすべてです。プチプチとビニールでの梱包予定です、郵便事故は対応致しません。保障付きご希望の場合はご連絡ください。追加料金ありです。金時\u0026銀時ディスプレイフィギュアセット
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